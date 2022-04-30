Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД заявил о прокси-войнах Запада против России

В МИД предостерегли Запад от ведения прокси-войн против России и пообещали последствия

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Запад избрал стратегию прокси-войн в отношении России, что чревато серьезными последствиями. Об этом заявил ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По словам дипломата, западная ядерная «тройка» — США, Великобритания и Франция — отдаляется от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами. Так же ведет себя и НАТО, считает Ермаков.

«Эти страны открыто выбрали стратегию ведения прокси-войны с Россией. Подобное балансирование на грани чревато самыми серьезными последствиями», — сказал глава департамента.

Ранее Ермаков сообщил, что Россия начала готовиться к участию в десятой обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая состоится 1-26 августа в Нью-Йорке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Макрон пообещал Зеленскому усилить гумпомощь и военные поставки
Житель Подмосковья выставил на продажу метеорит за полмиллиона рублей
Геррмания подала в суд ООН на Италию из-за споров о нанесенном нацистами ущербе
Асад издал указ о всеобщей амнистии для занимавшихся терроризмом
Губерниев обратился к заявившей о стыде из-за суммы призовых на ОИ биатлонистке
В Бердянске будут выдавать зарплаты и пенсии в рублях
На Украине арестовали 51 белорусскую цистерну с топливом
Президент Финляндии заявил о создании нового Севера при вступлении страны в НАТО
Москвичей испугал усеянный битым стеклом сквер
Sierra Space начала сборку аналога советского шаттла
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.