МИД заявил о прокси-войнах Запада против России

В МИД предостерегли Запад от ведения прокси-войн против России и пообещали последствия

Запад избрал стратегию прокси-войн в отношении России, что чревато серьезными последствиями. Об этом заявил ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По словам дипломата, западная ядерная «тройка» — США, Великобритания и Франция — отдаляется от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами. Так же ведет себя и НАТО, считает Ермаков.

«Эти страны открыто выбрали стратегию ведения прокси-войны с Россией. Подобное балансирование на грани чревато самыми серьезными последствиями», — сказал глава департамента.

Ранее Ермаков сообщил, что Россия начала готовиться к участию в десятой обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая состоится 1-26 августа в Нью-Йорке.