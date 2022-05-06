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Международная федерация тенниса приостановила членство России в организации

Тарпищев сообщил, что ITF приостановила членство Федерации тенниса России в организации

Фото: SMG / Global Look Press

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР) в организации. Об этом РИА Новости сообщил глава ФТР Шамиль Тарпищев.

«Решение принято общим голосованием. Это ожидаемо. Это был решенный вопрос по сути», — заявил функционер. Он также добавил, что аналогичные санкции будут применены к Белоруссии.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили, что разрешат россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.

При этом ITF выступила с более жесткой позицией, отстранив российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Среди них Кубок Дэвиса у мужчин и Кубок Билли Джин Кинг у женщин. Действующими победителями обоих турниров являются сборные России.

Алексей Гусев
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