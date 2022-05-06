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Белый дом оценил заявления о передаче Киеву данных по крейсеру «Москва»

Псаки заявила, что США не передавали Украине информацию о крейсере «Москва»
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки оценила заявления о причастности Соединенных Штатов к передаче Киеву данных по российскому крейсеру «Москва». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Белый дом не передавал Украине конкретной информации о «Москве». Она также отметила, что Вашингтон не принимал участия в принятии Киевом никаких решений и не был осведомлен заранее о планах властей Украины.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби также не подтвердил информацию о том, что США якобы передали Киеву сообщения о координатах крейсера «Москва».

До этого телеканал CNN сообщил, что Вашингтон по запросу Киева предоставил точные данные о местоположении российского крейсера «Москва» незадолго до того, как на борту судна начался пожар. Как стало известно телеканалу, украинские вооруженные силы обнаружили военный корабль в Черном море и запросили у США подтверждение информации.

14 апреля Минобороны России доложило о серьезных повреждениях на крейсере «Москва». Причиной ЧП, по данным ведомства, стал пожар, повлекший за собой взрыв боеприпасов.

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Марина Совина
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