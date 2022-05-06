Кремль ответил на вопрос о праздновании Дня Победы в Мариуполе

Песков заявил, что широкое празднование Дня Победы в Мариуполе сейчас невозможно

Широкое празднование Дня Победы в Мариуполе сейчас не представляется возможным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в пятницу, 6 мая, приводит ТАСС.

«Там наверняка будут россияне, и немало россиян будет 9 мая, но о какой-то официальной делегации мне неизвестно», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее Минобороны России анонсировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он будет проводиться с 08:00 до 18:00 (по московскому времени).

Об освобождении Мариуполя глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину 21 апреля. По его словам, российские военные совместно с силами народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заблокировали остатки формирований украинских националистов в промышленной зоне завода «Азовсталь».

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

