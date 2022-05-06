Кремль рассказал о планах Путина на 9 мая

Пресс-секретарь Песков анонсировал выступление президента Путина на параде Победы 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая выступит на параде Победы. О таких планах главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Российский лидер также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, анонсировал Песков.

Уже 10 мая Путин проведет совещание по экономическим вопросам, пояснил представитель Кремля. Также Песков сообщил, что широкое празднование Дня Победы в Мариуполе пока невозможно.

«Там наверняка будут россияне, и немало россиян будет 9 мая, но о какой-то официальной делегации мне неизвестно», — добавил он.

Парад на Красной площади, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая. В этот день состоится возложение цветов к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Генеральная репетиция парада намечена на 7 мая.