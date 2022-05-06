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На Кубани начали эвакуацию запросившей помощь тургруппы с детьми

Спасатели начали эвакуацию туристической группы с детьми на Кубани

Фото: страница «Кубань-спас» во «ВКонтакте»

Спасатели начали эвакуацию туристической группы с детьми, запросившей помощь на Кубани из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аварийно-спасательной группы «Кубань-Спас».

Так, спасатели обнаружили путешественников в Мостовском районе Краснодарского края. «Туристическая группа обнаружена. Все нормально, эвакуация начата», — сообщили в ведомстве. Прокуратора региона начала проверку в связи с инцидентом.

Ранее стало известно, что туристы оказались заблокированы на берегу реки Губс из-за поднявшегося уровня воды. На помощь отправлены 20 спасателей, волонтеры и семь единиц техники, в том числе высокой проходимости.

6 мая туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погоды. Путешественники следовали по маршруту от станции Кизинка до станции Баракаевская.

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Мария Гейн
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