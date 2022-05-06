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МИД выразил протест послу Британии в России

МИД выразил послу Британии Деборе Броннерт протест из-за новых санкций против России
Дебора Броннерт

Дебора Броннерт. Фото: Максим Шеметов / Reuters

МИД РФ выразил протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт из-за новых антироссийских санкций Лондона. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что посол Британии была вызвана в МИД РФ в пятницу из-за последних британских санкций, которые в числе прочего коснулись ВГТРК. «Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании», — сообщили в МИД.

«Стремление властей Великобритании под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик и сопровождающие такие решения заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес, свидетельствуют о том, что Лондон сделал окончательный выбор в пользу открытой конфронтации с Россией», — добавили в российском дипведомстве.

6 мая стало известно, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским в формате видеоконференции обсудят 8 мая меры по ужесточению санкций против России.

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Николай Чигасов
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