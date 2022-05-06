Появились подробности о мощном пожаре на российском рынке

Очевидцы пожара на рынке во Владикавказе рассказали, что пламя могло вспыхнуть от свечи

Мощный пожар на рынке «Викалина» во Владикавказе мог произойти из-за зажженной одним из работников предприятия свечи. Такие подробности Telegram-каналу Mash Gor рассказали очевидцы.

Продавцы загоревшегося российского рынка отметили, что огонь распространился неожиданно. Многие работники признались, что не успели вынести товар, поскольку пришлось быстро покидать горящие ангары. Предприниматели понесли ущерб на сотни тысяч рублей.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка. Однако, по словам очевидцев, один из продавцов внутри рынка зажигал свечу, чтобы завлечь покупателей. Они полагают, что пламя могло вспыхнуть по этой причине.

О пожаре на рынке «Викалина» стало известно в пятницу, 6 мая. В соцсетях разошлись кадры, на которых видны мощные клубы черного дыма и слышны звуки сирен. На другой видеозаписи показаны сгоревшие дотла постройки рынка. С воздуха видно, что пожар охватил несколько ангаров.

В Минздраве Северной Осетии уточнили, что при пожаре на рынке пострадали два человека, медики оказывают им помощь.