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Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК С-300

Минобороны сообщило об уничтожении ракетными войсками пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские ракетные войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что также были поражены пять районов с живой силой и военной техникой Украины.

Кроме того, Коношенков заявил об уничтожении украинского ракетного комплекса «Точка-У» Воздушно-космическими силами (ВКС) России, расположенного в районе населенного пункта Новотаврическое в Запорожской области.

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По словам представителя Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 2683 единицы специальной военной автомобильной техники, 1338 орудий полевой артиллерии и минометов, 329 установок реактивных систем залпового огня, 2854 боевые бронированные машины, 290 ЗРК, 742 беспилотника, 151 самолет и 112 вертолетов ВСУ.

Ранее Конашенков доложил об уничтожении ракетными войсками двух пусковых установок комплекса «Точка-У», а также транспортно-заряжающей машины.

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Константин Лысяков
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