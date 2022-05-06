В Индии резко отреагировали на призыв уважать устав ООН

Постпред Индии ответил на призыв уважать устав ООН фразой «мы знаем, что делать»

Постоянный представитель Индии при Организации Объединенных Наций (ООН) Т.С. Тирумурти резко ответил на слова посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома, призвавшего Нью-Дели уважать устав организации и не воздерживаться при голосовании по ситуации на Украине в генассамблее ООН. Своей реакцией представитель Индии поделился в соцсетях.

«Пожалуйста, не опекайте нас, посол. Мы знаем, что делать», — заверил он.

Представители двух стран обменялись мнениями после того, как Тирумурти опубликовал в Twitter видео своего последнего выступления на заседании Совбеза ООН по Украине. В своем выступлении он подчеркнул, что Нью-Дели призывает к полному прекращению боевых действий и «следованию пути диалога и дипломатии» при урегулировании конфликта.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация на Украине позволила Западу запустить давно подготовленный маховик экономических репрессий против Москвы.