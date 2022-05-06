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В Индии резко отреагировали на призыв уважать устав ООН

Постпред Индии ответил на призыв уважать устав ООН фразой «мы знаем, что делать»

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постоянный представитель Индии при Организации Объединенных Наций (ООН) Т.С. Тирумурти резко ответил на слова посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома, призвавшего Нью-Дели уважать устав организации и не воздерживаться при голосовании по ситуации на Украине в генассамблее ООН. Своей реакцией представитель Индии поделился в соцсетях.

«Пожалуйста, не опекайте нас, посол. Мы знаем, что делать», — заверил он.

Представители двух стран обменялись мнениями после того, как Тирумурти опубликовал в Twitter видео своего последнего выступления на заседании Совбеза ООН по Украине. В своем выступлении он подчеркнул, что Нью-Дели призывает к полному прекращению боевых действий и «следованию пути диалога и дипломатии» при урегулировании конфликта.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация на Украине позволила Западу запустить давно подготовленный маховик экономических репрессий против Москвы.

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Варвара Кошечкина
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