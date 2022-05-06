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В Госдуме высказались о праве Сапеги отбывать срок наказания в России

Депутат Мария Бутина сочла возможным отбытие Сапегой своего срока на территории России

Фото: Щеглов Леонид / ТАСС

Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега может отбывать свой срок на территории России, для этого необходимо подать соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, какие шаги защите Сапеги необходимо сделать, чтобы вернуться в Россию.

Гродненский областной суд Белоруссии приговорил задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии. Сразу после вынесения приговора девушку взяли под стражу. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Она может отбыть свой срок на территории страны гражданства, то есть на территории Российской Федерации. У нее есть такое право

Мария Бутиначлен комитета Госдумы по международным делам

«Софья имеет право либо сама, либо через своего адвоката подать соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру об отбытии наказания в стране гражданства. Это всегда вопрос двусторонний: с одной стороны, Белоруссия должна дать добро, с другой стороны — Россия. Но прежде чем обсуждать вероятность, надо понять, будут ли они сами подавать заявление», — сказала Бутина.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair. Девушку обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

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Варвара Кошечкина
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