ЕС признал сложности с введением эмбарго на российскую нефть

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала сложности с введением эмбарго на российскую нефть

Европейский союз признает сложности с введением эмбарго на поставки российской нефти. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на мероприятии издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА Новости.

По ее словам, страны-члены ЕС не могут достичь единства по вопросы санкций против поставок нефти из России. Фон дер Ляйен отметила, что государства Евросоюза оказались «по-разному готовы к такому шагу». При этом Брюссель в настоящее время прорабатывает с представителями стран-членов союза вопросы альтернативных путей поставок нефти.

«Это сложно, но это можно сделать, поработав. Я уверена, что мы примем этот пакет [антироссийских санкций]. Если потребуется дополнительно пару дней, то это продлится эти пару дней, но в итоге мы примем его. Мы движемся в правильном направлении», --заявила председатель Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предложила внести изменения в план блока по эмбарго на российскую нефть и отложить запрет на ее перевозку по морю. Странам могут дать три месяца на адаптацию к новой мере вместо одного. ЕК задумалась о смягчении позиции по топливу из России из-за конфликта внутри блока.