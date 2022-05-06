Guidehouse: внедрение тепловых насосов снизит зависимость ЕС от газа из России вдвое

В Европе нашли способ снизить зависимость от российского газа вдвое — поможет масштабная реконструкция зданий и внедрение тепловых насосов. Страны должны будут инвестировать большие средства в этот проект, однако он поможет сократить ежегодный спрос на газ примерно на 70 миллиардов кубометров, что эквивалентно примерно 45 процентам от всего получаемого газа из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет консалтинговой компании Guidehouse.

В Европе существует семь классов энергоэффективности зданий. Так, под класс А попадают наиболее энергоэффективные дома с самыми низкими счетами за электричество, а под G — здания, потребляющие много электроэнергии из-за недостаточной теплоизоляции. В Guidehouse посоветовали отремонтировать европейские дома до класса В или С. Для достижения цели необходимо утеплить здания и установить в них тепловые насосы — устройства, потребляющие минимальное количество электричества и получающие тепло из возобновляемых источников, например, из воды, грунта или воздуха.

Текущий план ЕС по модернизации зданий гораздо менее амбициозный — в 2021 году Брюссель предложил перевести все здания к классу Е к 2033 году. По оценке Guidehouse, это поможет сократить потребность в газе всего на 22 миллиарда кубометров.

Руководитель отдела политики Европейского совета по геотермальной энергетике Санджив Кумар назвал предложение Guidehouse реалистичным. Он рассказал о том, что для осуществления плана необходимы дополнительные меры по расширению инфраструктуры отопления от возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В свою очередь, производитель продукции для утепления зданий Rockwool заявил о необходимости более эффективно использовать финансирование и уделять особое внимание логистике, чтобы увидеть результаты до наступления зимы. Кроме того, компания призвала ЕС поддержать миллионы рабочих, которым необходимо обучение для выполнения ремонтных работ.

Специальная операция на Украине дала Евросоюзу дополнительное основание уменьшить зависимость от российских энергоресурсов. В настоящее время страны ЕС активно стремятся диверсифицировать источники энергии различными способами. К примеру, недавно немецкая энергетическая компания RWE зафрахтовала две плавучие установки (FSRU) для регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Их использование позволит поставлять на рынок Германии от 10 до 14 миллиардов кубометров газа в год.

Параллельно страны ЕС стараются нарастить запасы российского газа. 6 мая в Москве заявили, что Европа взрывными темпами увеличила импорт российского топлива в мае по сравнению с апрелем. Так, поставки в Финляндию газа из России с 30 апреля по 4 мая увеличились в 4,8 раза.