Стало известно о новых жертвах пожара на Кубе

Число погибших в пожаре на Кубе выросло до восьми человек

Число погибших в крупном пожаре в гаванском отеле «Саратога» выросло до восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кубинские власти.

Ранее правительство Кубы рассказало о четырех погибших. Согласно информации местных СМИ, отель готовился к открытию после ремонта. Долгое время он оставался закрытым из-за COVID-19, поэтому перед предполагаемым открытием в здании велись работы по проверке газовых труб. Спасательные службы предположили, что причиной взрыва стала утечка газа.

6 мая стало известно, что в отеле «Саратога» напротив гаванского Капитолия произошел мощный взрыв. По словам очевидцев с места взрыва, как минимум два этажа отеля разрушено полностью. Место происшествия было оцеплено, а из близлежащих строений была проведена эвакуация.