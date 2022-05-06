Пассажирка самолета пригрозила выбить стюардессе зубы и попала в черный список

В Англии пассажирка EasyJet угрожала выбить зубы стюардессе и получила запрет на полеты

В Англии пассажирка самолета угрожала выбить зубы бортпроводнице авиакомпании EasyJet и попала в черный список перевозчика. Об этом сообщает Daily Mail.

Как уточняет издание, инцидент произошел на борту лайнера, который летел из города Лутон в Бодрум. По словам очевидцев, женщина, личность которой пока не разглашается, во время полета громко ругалась на своего партнера. При этом мужчина пытался спать и не обращал на спутницу внимания.

Позже пассажиры, сидевшие позади пары, вежливо попросили незнакомку успокоиться и не мешать окружающим. Однако в ответ женщина только сильнее начала кричать и между попутчиками завязался конфликт. Тогда в перепалку вмешалась бортпроводница, которая попросила пару взять себя в руки и перестать спорить.

Но агрессивная пассажирка пригрозила стюардессе выбить ей зубы и заявила, что разберется с ней, как только покинет самолет.

После прибытия в аэропорт Бодрума лайнер встретили сотрудники правоохранительных органов, которые сразу задержали нарушителей. В итоге женщине на пять лет запретили пользоваться услугами авиакомпании EasyJet, а сопровождавший ее мужчина был отстранен от полетов на два года.

Ранее в апреле пассажир самолета напал на бортпроводницу авиакомпании Delta на почве гомофобии и был арестован. Мужчина по имени Кристофер Александр Морган швырнул стакан со льдом в лицо девушке, начал оскорблять ее и называть лесбиянкой. Работница воздушного судна прошла в зону камбуза, чтобы сообщить пилоту о происходящем. В это время буйный мужчина встал со своего места, взял телефон и ударил им члена экипажа в грудь.

