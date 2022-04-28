Летевший бизнес-классом пассажир-гомофоб швырнул стакан в лицо стюардессе

В США пассажир самолета назвал бортпроводницу лесбиянкой и ударил ее в грудь

В США пассажир самолета напал на бортпроводницу авиакомпании Delta на почве гомофобии и был арестован. Об этом сообщает The Washington Post.

Как уточняет издание, инцидент произошел на борту лайнера, который летел из города Атланта в Финикс. По словам свидетелей, перед взлетом мужчина по имени Кристофер Александр Морган (Christopher Alexander Morgan) откинул назад до упора свое кресло в бизнес-классе и отказался пристегнуть ремень безопасности. Позже он заказал стакан виски, выпил и попросил второй. Однако стюардесса, чье имя не раскрывается, предложила мужчине безалкогольный напиток, что возмутило Моргана, говорится в полицейском отчете.

После полученного отказа пассажир швырнул стакан со льдом в лицо девушке, начал оскорблять ее и называть лесбиянкой. Работница воздушного судна прошла в зону камбуза, чтобы сообщить пилоту о происходящем. В это время буйный мужчина встал со своего места, взял телефон и ударил им члена экипажа в грудь.

После прибытия в аэропорт Финикса самолет встретили сотрудники правоохранительных органов, которые сразу задержали нарушителя — ему было предъявлено обвинение во вмешательстве в работу экипажа самолета. В итоге Кристофер Александр Морган признался только в оскорблении стюардессы, но отрицает свою вину в нападении. Мужчина добавил, что его гомофобия могла стать причиной обострения его вспыльчивости по отношению к бортпроводнице.

Ранее в США пассажир самолета обнажил интимные части тела перед попутчицей и оказался в суде за непристойное поведение. Инцидент произошел на борту лайнера, который следовал из штата Вашингтон в Аризону. По словам клиентки перевозчика, чье имя не раскрывается, во время полета сидевший рядом с ней мужчина несколько раз снимал штаны и выставлял напоказ свои гениталии.