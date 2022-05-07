В Совфеде рассказали о стратегической иррациональности в политике Запада

Сенатор Пушков: политика Запада основывается на стратегической иррациональности

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления американского политолога Энн Слотер о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО углубит разногласия 20-го века и перекроит карту Европы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, маловероятно, что в западных столицах прислушаются к подобным разумным рассуждениям. Член Совфеда отметил, что в настоящее время политика Запада выстраивается на основе рефлекторных импульсов и стратегической иррациональности.

В статье для издания Financial Times Слотер рассказала о негативных последствиях расширения НАТО. Экперт считает, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу помешает реализовать более смелые и отважные идеи о том, как достичь мира и процветания в 21-м веке.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Финляндию и Швецию о противостоянии с Россией в случае вступления стран в НАТО. Она объяснила, что государства превратятся в пространство противостояния альянса «со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для испытанных временем добрососедских отношений».

