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Генсек НАТО оценил признаки повышенной готовности российских ядерных сил

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что не видит изменений в ядерной стратегии России

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО не видит признаков повышенной готовности российских ядерных сил. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Нет, мы не видим признаков этого», — сказал он.

По словам Столтенберга, с 24 февраля, когда началась российская спецоперация на территории Украины, в НАТО «не смогли установить изменений в ядерной стратегии России».

«Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и безжалостно. Ядерную войну нельзя выиграть, и ее нельзя вести, это относится и к России», — отметил генсек НАТО.

Ранее замдиректора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине.

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Алевтина Запольская
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