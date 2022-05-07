В НХЛ объяснили положение российских игроков лиги

Комиссар НХЛ подтвердил, что игроки из России будут доступны для выбора на драфте-2022

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн объяснил положение российских игроков организации. Его слова приводит Sportsnet.

Беттмэн подтвердил, что игроки из России будут доступны для выбора на драфте 2022 года. Он подчеркнул, что хоккеисты выступают за свои команды НХЛ, а не представляют Россию. «Они находятся в довольно сложной ситуации. Многим это может быть трудно понять, но такова реальность, которую нельзя упускать из виду».

Драфт НХЛ пройдет 7 и 8 июля в Монреале. На ежегодном мероприятии клубы лиги закрепляют за собой права на молодых хоккеистов в возрасте от 18 до 21 года.

8 марта НХЛ приостановила контакты с представителями Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Лига потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ. Теперь команды НХЛ не смогут с прежней легкостью подписывать свободных агентов из КХЛ.