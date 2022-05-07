На репетиции парада Победы в Москве прошли участники спецоперации на Украине

Во время репетиции парада Победы проехала колонна с участниками спецоперации на Украине

Участники спецоперации на Украине проехали на боевой технике по Красной площади во время репетиции парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в генеральной репетиции в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 11 тысяч военнослужащих. В составе механизированой колонны задействовали 131 единицу современной военной техники, а пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчетов.

Отмечается, что в небе над Москвой пролетело 77 самолетов и вертолетов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 9 мая выступит на параде Победы. Он также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.