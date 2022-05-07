Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
Сегодня
14:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|28-й тур
Зенит
Сегодня
16:30 (Мск)
Химки
Россия - Премьер-Лига|28-й тур
Ливерпуль
Сегодня
21:45 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Челси
Сегодня
17:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Манчестер Сити
Завтра
18:30 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|36-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|28-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Ницца
Сегодня
22:00 (Мск)
Нант
Кубок Франции|Финал
Спорт

Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» выйти вперед в серии с «Сент-Луисом»

Гол и пас хоккеиста Капризова помогли «Миннесоте» выйти вперед в серии с «Сент-Луисом»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и результативным пасом в третьей игре первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 7 мая, и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Уайлд». Помимо шайбы россиянина победить команде помогли голы Джордана Гринвея, Матса Цуккарелло, Йоэля Эрикссона Эка и Юнас Бродина. У «Блюз» отличился Райан О'Райлли.

«Миннесота» благодаря победе в третьей игре вышла вперед в серии и теперь ведет со счетом 2:1. Четвертая игра состоится в воскресенье, 8 мая.

Капризов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли забросил четыре шайбы и сделал одну голевую передачу. В прошлой встрече россиянин оформил хет-трик.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
На Украине освободили 11 российских моряков
Десятки рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В Госдуме отвергли необходимость вводить четырехдневную рабочую неделю
Россияне начали массово отменять бронирования в отелях Крыма
Москвичам рассказали о погоде в первый день длинных выходных
В Евросоюзе предложили лишить Сербию финансовой помощи за поддержку России
Педагог назвала простые способы развить детскую моторику дома
Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» выйти вперед в серии с «Сент-Луисом»
В Японии заявили о возможном запуске баллистической ракеты КНДР
Станцию «Рижская» московского метро открыли после реконструкции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.