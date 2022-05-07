Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» выйти вперед в серии с «Сент-Луисом»

Гол и пас хоккеиста Капризова помогли «Миннесоте» выйти вперед в серии с «Сент-Луисом»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и результативным пасом в третьей игре первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 7 мая, и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Уайлд». Помимо шайбы россиянина победить команде помогли голы Джордана Гринвея, Матса Цуккарелло, Йоэля Эрикссона Эка и Юнас Бродина. У «Блюз» отличился Райан О'Райлли.

«Миннесота» благодаря победе в третьей игре вышла вперед в серии и теперь ведет со счетом 2:1. Четвертая игра состоится в воскресенье, 8 мая.

Капризов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли забросил четыре шайбы и сделал одну голевую передачу. В прошлой встрече россиянин оформил хет-трик.