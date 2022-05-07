В ЛНР заявили о взятии администрации города Попасная

Посол ЛНР в России: здание горадминистрации Попасной уже под контролем ЛНР и союзных сил

Здание администрации украинского города Попасная находится под контролем народной милиции ЛНР и союзных сил, заявил посол республики в России Родион Мирошник в Telegram-канале.

Посол добавил, что «в городе больше двух месяцев идут ожесточенные бои». По его словам, украинских военных «метр за метром выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращен город».

6 мая Минобороны России заявило о поражении склада боеприпасов в Попасной. В конце апреля сообщалось, что вооруженные формирования ЛНР подорвали крупный склад с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины в Попасной.