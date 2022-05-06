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Российские ВКС поразили ударами 31 район сосредоточения украинской техники

МО РФ заявило, что ракетами ВКС поражен 31 район сосредоточения силы украинских военных

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Высокоточными ракетами Воздушно-космических сил России (ВКС) поражен 31 район сосредоточения силы и техники украинских военных. Об этом заявил в пятницу, 6 мая, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что также удалось поразить склад боеприпасов в районе Попасная.

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Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России были поражены 27 военных украинских объектов, добавили в ведомстве. В их числе три склада боеприпасов в районах Кузьминовки, Звановки и Северска Донецкой народной республики (ДНР), семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов на заводе «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Его ликвидировали высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что верховный главнокомандующий получает абсолютно всю информацию, касающуюся ситуации на Украине.

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Анна Щербакова
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