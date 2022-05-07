Жителей Херсонской и Запорожской областей заверили в вечной безопасности

Глава Крыма Аксенов: безопасность Херсонской и Запорожской областей обеспечена навсегда

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил жителей Херсонской и Запорожской областей в вечной безопасности. Его слова передает РИА Новости.

«Я точно знаю, что наш президент не оставит людей без поддержки. Определять, какие будут административные решения, в каком виде все это будет — прерогатива президента. Однако точно могу сказать: безопасность жителей на освобожденных территориях обеспечена навсегда», — заявил он.

Ранее Аксенов сообщил, что Херсонская область освобождена от украинских националистов и возвращается к мирной жизни. По его словам, в регионе больше нет подконтрольных Киеву органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром или проверкой документов.

7 мая заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России в будущем. «Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», — заявил он.