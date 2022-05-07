СК проверит факты издевательств над военными под Херсоном

Председатель СК Бастрыкин поручил проверить факты издевательств над военными под Херсоном

Факты издевательства над российскими военными в Херсонской области Украины будут расследованы. Об этом в субботу, 7 мая, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве отметили, что председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение проверить факты произошедшего. В СКР также ссылаются на видео, на кадрах которого неизвестные в одном из сел под Херсоном издеваются над лежащими около БМД телами нескольких российских военных. На видео также было запечатлено, как эти люди «растаскивают вещи погибших».

СКР проверит все обстоятельства произошедшего. Уточняется, что все причастные к этому издевательству позднее будут привлечены к ответственности.

Ранее стало известно о задержании в Херсонской области мародеров, которые издевались над телами российских солдат.