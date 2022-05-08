Найдены указывающие на риск суицида биомаркеры

Translational Psychiatry: экспрессия генов оказалась биомаркером риска суицида

Исследователи Калифорнийского университета в Ирвайне нашли указывающие на риск суицида у людей с депрессивным расстройством биомаркеры. Выводы работы описаны в журнале Translational Psychiatry.

Для этого специалисты провели анализ образцов крови и мозга людей, которые покончили с собой, а также людей, которые погибли в других обстоятельствах. Оказалось, что изменения, произошедшие в экспрессии генов, которые отвечали за реакции на стресс, циркадные ритмы, иммунные ответы и состоянием теломер (участники на кончиках хромосом, защищающие их от повреждения) появлялись у людей, которые совершили суицид.

Исследователи считают, что их открытие позволит использовать полученные данные в клинической практике, что позволит оказать своевременную поддержку пациентам с высоким уровнем склонности к суициду, что должно привести к снижению смертности среди групп риска.

Ранее исследователи Ирландского национального университета в Голуэе обнаружили биомаркер, способный предсказывать развитие старческого слабоумия за семь лет до его появления.