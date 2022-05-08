Российских журналистов отказались пускать на Каннский кинофестиваль

The Wrap: Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в аккредитации

Организаторы Каннского кинофестиваля отказали ряду российских СМИ в аккредитации. Об этом пишет издание The Wrap.

Согласно материалу, соответствующее решение об отказе допускать журналистов было принято за две недели до начала киносмотра.

Ранее российский режиссер Александр Сокуров обвинил Каннский кинофестиваль в дискриминации после того, как оргкомитет отказался включить в программу мероприятия работу его ученицы Малики Мусаевой. Кинодеятель назвал картину Мусаевой блестящей и подчеркнул, что он «ничего подобного никогда в своей жизни не видел».

В апреле стало известно о решении режиссера Мишеля Хазанавичуса переименовать фильм открытия 75-го Каннского кинофестиваля «Z» в Coupé («Режь»). Это было сделано после обращения украинских кинематографистов. Создатель кинокартины заявил, что название было придумано за несколько месяцев до упомянутых событий.