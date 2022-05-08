Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Российских журналистов отказались пускать на Каннский кинофестиваль

The Wrap: Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в аккредитации

Фото: Brynn Anderson / AP

Организаторы Каннского кинофестиваля отказали ряду российских СМИ в аккредитации. Об этом пишет издание The Wrap.

Согласно материалу, соответствующее решение об отказе допускать журналистов было принято за две недели до начала киносмотра.

Ранее российский режиссер Александр Сокуров обвинил Каннский кинофестиваль в дискриминации после того, как оргкомитет отказался включить в программу мероприятия работу его ученицы Малики Мусаевой. Кинодеятель назвал картину Мусаевой блестящей и подчеркнул, что он «ничего подобного никогда в своей жизни не видел».

В апреле стало известно о решении режиссера Мишеля Хазанавичуса переименовать фильм открытия 75-го Каннского кинофестиваля «Z» в Coupé («Режь»). Это было сделано после обращения украинских кинематографистов. Создатель кинокартины заявил, что название было придумано за несколько месяцев до упомянутых событий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили об угрозе сильнейшего со времен Второй мировой голода
Москвичи выстроились в очередь на цветение сакуры
Председатель бундестага ФРГ прибыла в Киев
Российских журналистов отказались пускать на Каннский кинофестиваль
Путин в преддверии Дня Победы направил поздравления лидерам ДНР и ЛНР
Бывший чемпион мира по боксу объяснил победу россиянина Бивола над Альваресом
Мэра российского города задержали после масштабных пожаров
Трое подростков готовили массовое убийство бездомных в Москве
Врачи заявили о подавляющей доле импортных материалов в российской стоматологии
Китайская компания пожаловалась на угрозы в Индии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.