В России выявили 5447 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили еще 5447 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки выявили еще 5447 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 227 666. Такие данные передает в воскресенье, 8 мая, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Ранее в субботу, 7 мая, число выявленных случаев коронавируса составило 5500, а 6 мая — 5541.

Наибольшее число заражений выявили в Москве (396), Санкт-Петербурге (373) и Московской области (309). Меньше всего заболевших оказалось в Марий Эл (3), Тыве и Магаданской области (по одному зараженному). В Чукотском автономном округе не было зафиксировано ни одного нового заболевшего.

По данным оперштаба, за последние 24 часа число госпитализаций составило 1308. За этот же период 6682 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 17 603 398 человек. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 118 россиян. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано 376 946 летальных исходов.

Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова рассказала, когда человек может быть не подвержен COVID-19. Она уточнила, что в организме такого человека должен наблюдаться высокий уровень миокинов, белков, которые начинают образовываться в ответ на мышечное сокращение. Люди с ожирением больше подвержены COVID-19 из-за низкого содержания миокинов в организме.