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Шведский хоккеист фразой «влип с контрактом» описал отказ возвращаться в Россию

Шведский хоккеист «Спартака» Оскар Данск заявил, что не собирается возвращаться в КХЛ

Фото: Kelley L Cox-USA TODAY Sports / Reuters

Шведский вратарь «Спартака» Оскар Данск заявил, что не собирается возвращаться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), несмотря на действующий контракт. Его слова приводит Expressen.

«У меня была сложная ситуация с контрактом как в финансовом, так и в правовом плане. Я чувствовал, что не могу выбраться оттуда», — заявил хоккеист. Он описал свою ситуацию фразой «влип с контрактом». Данск добавил, что в любом случае не вернется в Россию.

Данск подписал контракт со «Спартаком» в июле 2021 года. Он принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также отыграл четвертьфинальную серию плей-офф, где «красно-белые» проиграли петербургскому СКА. Контракт шведа действует до июля 2023 года.

В начале мая Шведская хоккейная ассоциация объявила о запрете выступать за национальную сборную хоккеистам из КХЛ. В организации отметили, что решение касается спортсменов, которые продолжат играть в клубах российской лиги в следующем сезоне.

Анастасия Борисова
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