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В Госдуме оценили вероятность дальнейшей блокировки Google-аккаунтов депутатов

Депутат Хинштейн заявил, что Google продолжит блокировать аккаунты российских властей
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Yevgeny Philippov/ Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн оценил вероятность дальнейшей блокировки Google-аккаунтов представителей российской власти. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что это будет происходить в дальнейшем.

«Конечно же, Google и дальше будет блокировать аккаунты и YouTube-каналы представителей российской власти. Именно по этой причине я (увы) больше не веду аккаунты в иностранных соцсетях и не пользуюсь почтой Gmail. Чего и своим коллегам рекомендую», — подчеркнул депутат.

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Ранее первый заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко заявил, что блокировка аккаунтов депутатов Госдумы в Google показывает конъюнктурное отношение к пользователям со стороны компании. Если с корпорацией не удастся договориться, России необходимо будет реагировать, уверен парламентарий.

8 мая Google заблокировал личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной, а также удалил привязанный к нему канал на YouTube из-за санкций. «Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — сообщалось в заявлении компании.

Об аналогичных ограничениях сообщили и другие члены нижней палаты парламента — Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров.

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Марина Совина
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