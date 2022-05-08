В Госдуме отреагировали на блокировку аккаунтов депутатов в Google

Депутат Ющенко назвал блокировку аккаунтов депутатов в Google нелогичной

Блокировка аккаунтов депутатов Госдумы в Google показывает конъюнктурное отношение к пользователям со стороны компании. Если с корпорацией не удастся договориться, России необходимо будет реагировать, рассказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко.

По мнению депутата, действия корпорации политизированы.

«Я еще не ощутил это на себе, я только что прочитал об этом. Ничего нового нет, Google давно встал в определенную политическую позицию, хотя изначально декларировал позицию, что является компанией, которая предоставляет [площадку] всем гражданам вне зависимости от их политической конъюнктуры. Но стали проявляться позиции в цензуре, а блокирование этих аккаунтов еще раз показывает, насколько конъюнктурно в отношении пользователей проявляет себя компания», — сказал он.

Это все стоит в одном ряду с беспредельным арестом финансовых средств государства, блокированием, лишением доступа по какой-то своей личной причине. Это еще раз говорит о циничном подходе в ведении бизнеса. Поэтому это не поддается никаким логическим объяснениям Александр Ющенко депутат Госдумы

При этом Александр Ющенко отметил, что моментальной блокировки Google в России не стоит ждать. Для начала нужно попробовать договориться с компанией, считает он.

«Не надо уподобляться им. Необходимо просто вести диалог с компанией. Если они будут настаивать на своем, государство обязано принимать в том числе и действия, которые принудят их к адекватным решениям. Если не принудят, то государство обязано предпринимать точно такие же встречные действия к недружественным компаниям», — заключил парламентарий.

Ранее Google заблокировал личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной, а также удалил привязанный к нему канал на YouTube из-за санкций. «Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — сообщалось в заявлении компании.

Об аналогичных ограничениях сообщили и другие члены нижней палаты парламента — Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров.

24 марта США ввели санкции против 328 российских депутатов. В Вашингтоне сочли, что парламентарии, поддержавшие признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), совершили действия «направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».