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Елисейский дворец рассказал об отсутствии у Макрона планов посетить Киев

Президент Франции Макрон не планирует визит в Киев
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Thibault Camus / Reuters

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона сообщила об отсутствии у него в настоящее время планов, касающихся посещения Киева с визитом, передает ТАСС.

«На данном этапе никакие поездки Эммануэля Макрона в Киев не предусмотрены», — рассказали в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось о планах французского лидера приехать в Берлин 9 мая и провести переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. В администрации главы Пятой республики подчеркнули, что это будет первый зарубежный визит Макрона после инаугурации на новый президентский срок, «что вновь подчеркивает прочность франко-германских отношений».

Также он провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Уточняется, что телефонные переговоры президентов продлились более двух часов. Это была первая беседа лидеров двух стран после того, как Макрон одержал победу на выборах главы Пятой республики.

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Марина Совина
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