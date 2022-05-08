Посла Украины освистали в Берлине

Berliner Zeitung: посла Украины Мельника освистали у мемориала советским воинам в Берлине

Жители Берлина освистали посла Украины в Германии Андрея Мельника, когда он возлагал венки к мемориалу советским воинам в городском районе Тиргартен. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По информации издания, присутствующие выразили негодование в связи с визитом дипломата и выкрикивали лозунг «Мельник, вон» на немецком и украинском языках.

Отмечается, что украинская делегация принесла на мероприятие флаг длиной около 25 метров, однако берлинская полиция сочла его слишком большим и проследила, чтобы он был свернут. Ранее в городе запретили приносить на акцию «Бессмертный полк» флаги и знамена, уточнив, что ограничения не коснутся территорий пятнадцати мемориалов.

В начале мая Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ посетить Киев, назвав его «оскорбленной ливерной колбасой». Многие немецкие политики встали на защиту главы кабмина и призвали посла извиниться, однако тот оказался брать свои слова обратно.