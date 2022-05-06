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Посол Украины отказался извиняться за оскорбления в адрес канцлера Германии

Посол Украины Мельник отказался извиняться за оскорбления в адрес канцлера Германии Шольца
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Bundestagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen / Wikipedia

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался извиняться за оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает ТАСС.

Мельник заявил, что не видит причин для извинений. «Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни», — заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Посол подчеркнул, что дело не в том, чувствует ли канцлер себя обиженным, а в том, «помогаете ли вы нам не проиграть в этой войне и спасти человеческие жизни».

Ранее Мельник раскритиковал канцлера страны Олафа Шольца за отказ посетить Киев, назвав его «оскорбленной ливерной колбасой». По мнению посла, политик «ведет себя по-детски», но президент Украины Владимир Зеленский все равно будет рад принять его в столице.

Шольц отказался посетить Киев, объяснив это тем, что Зеленский не захотел принять президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. По мнению канцлера, украинские власти поступают неправильно, учитывая всю помощь, которую Берлин оказывает Киеву.

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Алевтина Запольская
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