Патриарх Кирилл отреагировал на обвинения в «милитаристских речах»

Патриарх Кирилл назвал глупостью обвинения Запада в «милитаристских речах»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отреагировал на предъявленные со стороны западных оппонентов обвинения в «милитаристских речах». Об этом он высказался после литургии в главном храме Вооруженных сил России. Трансляция велась в воскресенье, 8 мая, телеканалом «Спас» во «ВКонтакте».

«Мои слова — это не то, что хотели бы наши противники характеризовать как очередная милитаристская речь патриарха, глупости все это», — заявил патриарх. Он отметил, что Россия не собирается захватывать страны и не желает остальным зла.

Он также сказал, что Россия сейчас переживает «важный исторический момент». По его словам, армия и флот должны быть поддержаны молитвой, так как от их действий зависит «свобода, независимость, самостоятельность нашего отечества».

Ранее агентство AFP сообщало о намерении ЕС ввести санкции в отношении патриарха Кирилла. Предложение о включении в санкционные списки властям Евросоюза направила Литва. По мнению главы литовского МИД Габриелюса Ландсбергиса, «этот человек занимается не пастырской заботой, а гублением душ».

Помимо этого, в Верховную Раду внесли законопроект о введении санкций против представителей РПЦ. В список также попал патриарх Кирилл. Такие меры позволят заблокировать активы попавших под санкции лиц, ограничить им торговые операции, а также не разрешать контактов для культурных обменов.