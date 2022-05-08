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Спорт

Костя Цзю оценил победу россиянина Бивола над Альваресом

Костя Цзю оценил победу россиянина Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю похвалил россиянина Дмитрия Бивола, победившего мексиканца Сауля Альвареса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен высоко оценил готовность Бивола к бою, а также отметил, что стратегия и план боксера на поединок полностью сработали. Цзю также выразил уверенность, что бой-реванш обязательно состоится.

Ранее о желании провести реванш заявил Альварес. Бивол ответил согласием.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. 31-лений Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.

Алексей Гусев
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