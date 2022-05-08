Костя Цзю оценил победу россиянина Бивола над Альваресом

Костя Цзю оценил победу россиянина Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю похвалил россиянина Дмитрия Бивола, победившего мексиканца Сауля Альвареса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен высоко оценил готовность Бивола к бою, а также отметил, что стратегия и план боксера на поединок полностью сработали. Цзю также выразил уверенность, что бой-реванш обязательно состоится.

Ранее о желании провести реванш заявил Альварес. Бивол ответил согласием.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в ночь на воскресенье, 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. 31-лений Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.