Строитель «Азовстали» рассказал о подземельях завода

Строитель «Азовстали» Басюк рассказал, что глубина подземелий завода составляет 20 метров

Участник строительства металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе Виктор Басюк в беседе с «Пятым каналом» рассказал о строении подземных помещений завода.

«Цеха, которые были построены, прокатные станы, все коммуникации находились под цехами. Маршзалы, насосные — все, чтобы их с боку не строили — находилось там. И глубина там — 20 метров», — рассказал строитель, подчеркнув, что маршзалы — это специальные помещения, в которых расположены электрогенераторы и насосные станции.

По словам Басюка, за несколько дней до начала спецоперации России на «Азовсталь» приезжал президент Украины Владимир Зеленский в компании бойцов ВСУ. «И танки зашли на территорию завода, и продукты туда завезли, и воду, и все-все», — добавил он.

7 мая Минобороны России сообщило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершило эвакуацию мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. За период проведения гуманитарной операции (с 5 мая) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая – одного человека. Каждому из спасенных мирных жителей обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.