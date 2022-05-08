Кадыров заявил о взятии под контроль большей части Попасной в ЛНР

Глава Чечни Кадыров заявил, что большая часть Попасной в ЛНР взята под контроль ВС России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль большую часть города Попасная в Луганской народной республике (ЛНР).

«Бойцы чеченских спецподразделений... взяли большую часть Попасной под контроль. Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города», — написал Кадыров.

Он добавил, что такой исход с самого начала штурма города был неизбежен и был вопросом времени». Кадыров выразил уверенность в том, что все поставленные задачи президентом Владимиром Путиным будут выполнены, а цели достигнуты.

О том, что скоро город Попасная Луганской области будет полностью освобожден, Кадыров заявлял 1 мая. Он опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по республике Даниил Мартынов показывает освобожденное от украинских боевиков здание рады в городе.

7 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что здание администрации украинского города Попасная находится под контролем народной милиции ЛНР и союзных сил.

