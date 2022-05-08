Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров заявил о взятии под контроль большей части Попасной в ЛНР

Глава Чечни Кадыров заявил, что большая часть Попасной в ЛНР взята под контроль ВС России
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль большую часть города Попасная в Луганской народной республике (ЛНР).

«Бойцы чеченских спецподразделений... взяли большую часть Попасной под контроль. Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города», — написал Кадыров.

Он добавил, что такой исход с самого начала штурма города был неизбежен и был вопросом времени». Кадыров выразил уверенность в том, что все поставленные задачи президентом Владимиром Путиным будут выполнены, а цели достигнуты.

О том, что скоро город Попасная Луганской области будет полностью освобожден, Кадыров заявлял 1 мая. Он опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по республике Даниил Мартынов показывает освобожденное от украинских боевиков здание рады в городе.

7 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что здание администрации украинского города Попасная находится под контролем народной милиции ЛНР и союзных сил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Иммунолог рассказал о новом всплеске заболеваемости коронавирусом в России
Бывший генсек НАТО призвал Швецию и Финляндию вступать в альянс «именно сейчас»
Кадыров заявил о взятии под контроль большей части Попасной в ЛНР
Оценена площадь природных пожаров в Красноярском крае
В России анонсировали испытания вакцины «Конвасэл» на пожилых
Россиян предупредили о «штрафе за шашлыки»
Диетолог заявила о смертельной опасности зеленого картофеля
Число пострадавших от пожаров в Красноярском крае увеличилось
Стало известно о давлении США на Тайвань для защиты от Китая
Китайским детям запретили смотреть трансляции блогеров по ночам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.