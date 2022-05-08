Задержанный хорватский наемник рассказал об удержании людей в Мариуполе

Народная милиция ДНР: хорватский наемник имел приказ не выпускать людей из Мариуполя

Задержанный гражданин Хорватии Векослав Пребек, воевавший в рядах украинских силовиков, рассказал, что имел приказ не выпускать мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР.

По словам наемника, приказ удерживать людей отдавал командир батальона Евгений Бова. «Причина? Мол, мы не знаем, кто выходит и какую информацию может передать противнику», — пояснил Пребек.

Хорват рассказал, что подразделение занимало позиции на территории металлургического комбината имени Ильича. По его словам, кроме него в батальоны были также три гражданина Великобритании, которые дезертировали.

7 мая МИД Хорватии заявил о задержании своего гражданина на территории Украины. По данным телеканала HRT, мужчину задержали в Мариуполе, когда он пытался выйти вместе с бойцами ВСУ. Позже Народная милиция ДНР сообщила, что задержанным оказался Векослав Пребег, родившийся в Загребе в 1982 году. Он работал на командиров ВСУ и выполнял приказ не выводить мирных жителей из Мариуполя.

Хорватские СМИ ранее неоднократно сообщали о «добровольцах», которые решили поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. О прибытии 200 хорватских наемников также говорил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.