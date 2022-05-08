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Постпред США высказалась о передаче данных разведки Киеву

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд подтвердила передачу разведданных Украине
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд высказалась в эфире телеканала CNN по вопросу передачи данных разведки Вашингтоном Киеву. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается в материале, Вашингтон намерен продолжить передачу разведывательной информации украинским военным. Томас-Гринфилд заявила, данные предоставляются для того, чтобы служащие могли «обороняться от российской агрессии, а также занять более выгодную позицию за столом переговоров с российской стороной».

При этом Вашингтон, как утверждает постпред, дает Киеву полное право самостоятельно принимать решения о том, как распоряжаться разведданными. Дипломат заверяет, что с самого начала спецоперации США не прекращают поддерживать Украину, что, по ее мнению, усложняет задачи России.

Ранее в мае Томас-Гринфилд заявила об отсутствии возможности лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, несмотря на соответствующий запрос Украины. Дипломат констатировала, что пересмотр статуса государства в данный момент невозможен, однако Вашингтон продолжает предпринимать попытки изолирования Москвы.

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Полина Гераскина
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