Оливейра прокомментировал победу над Гейджи на турнире UFC

Оливейра заявил, что проделанная работа окупилась в победном поединке с Гейджи в UFC

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра на пресс-конференции прокомментировал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 274.

Оливейра заявил, что он счастлив, так как проделанная работа окупилась. «Я знал, что Гейджи всегда идет вперед. Я тоже иду напролом и знал, что так будет. Но я боевой танк и продолжал идти вперед», — поделился он. По мнению бразильца, побеждает всегда тот, кто хочет этого больше.

8 мая Оливейра одержал победу над Гейджи, успешно проведя удушающий прием в первом раунде. Чемпионский пояс, которым владел бразилец, остался вакантным. 6 мая Оливейра лишился титула из-за того, что провалил процедуру взвешивания.

Всего на счету Оливейры 33 победы при восьми поражениях в ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся.