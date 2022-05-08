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Музыканты U2 устроили концерт в киевском метро

Участники группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро «Крещатик» в Киеве

Участники ирландской музыкальной группы U2 Боно и Эдж приехали в Киев и устроили концерт на станции метро «Крещатик». Кадры с места выступления публикует Baza.

Приехавшие на Украину музыканты исполнили такие композиции, как With or Without You, Angel of Harlem, Stand by Me и другие. В ходе выступления к ним присоединилась украинская группа «Антитела», а также ее фронтмен Тарас Тополя.

В своем Twitter-аккаунте участники U2 уточнили, что получили приглашение лично от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что первая леди США Джилл Байден прибыла на Украину с визитом, который ранее официально не анонсировался. Уточнялось, что супруга главы Белого дома посетила украинский Ужгород.

Варвара Кошечкина
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