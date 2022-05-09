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Зеленский заявил о важном шаге на пути Украины в ЕС

Зеленский: Украина передала ЕС вторую часть анкеты для получения статуса кандидата
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Европейскому союзу (ЕС) вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом он заявил в социальных сетях, передает ТАСС.

По его словам, Украина сделала очень важный и не просто формальный шаг на пути в ЕС. Президент отметил, что на заполнение опросника, который должна сдать каждая страна, планирующая вступить в Евросоюз, обычно уходят месяцы, но украинские власти справилась «за считанные недели».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет, даже десятилетий. «Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление [Украины] в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента», — рассказал французский президент.

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Марина Совина
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