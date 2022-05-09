Бивол прокомментировал победу над Альваресом

Бивол заявил, что ему приходилось сдерживать себя, так как Альварес хорошо думает в ринге

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью YouTube-каналу FightSpace прокомментировал победу над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Он хорошо думает в ринге, с хорошим чувством реакции. Я всегда переживал за то, чтобы не провалиться. Я стараюсь не провалиться, потому что знаю, что он любит оттянуться, ударить правой в ответ либо навстречу», — заявил Бивол. Россиянин отметил, что были моменты, когда ему приходилось сдерживать себя.

Ранее Альварес заявил о желании провести реванш. Бивол ответил согласием.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. 31-лений Альварес потерпел второе поражение при 57 победах.