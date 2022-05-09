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Экономика

Цена нефти опустилась до 106 долларов

Стоимость нефти марки Brent снижается до $106,61 за баррель

Во время торгов в понедельник, 9 мая, цена нефти эталонной марки Brent опустилась до 106,61 доллара за баррель. Как уточняет ТАСС, стоимость фьючерса с поставкой в июле снизилась более чем на пять процентов.

Агентство уточняет, что по состоянию на 18:41 по московскому времени стоимость нефти упомянутой марки торговалась по 106,58 за баррель.

В то же время стоимость нефти WTI к 18:48 снизилась на 5,44 процента, до 103,8 доллара за баррель.

Ранее Bloomberg сообщил о планах ЕС отказаться от введения эмбарго на перевозку российской нефти. Источники издания указали, что у стран «Большой семерки» (G7) отсутствует единая позиция по данному вопросу.

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Варвара Кошечкина
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