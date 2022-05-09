Парламент молдавской автономии Гагаузии разрешил носить георгиевские ленты 9 мая

Парламент Гагаузской автономии Молдавии одобрил ношение георгиевской ленты в День Победы

Народное собрание молдавской автономии Гагаузии разрешило населению носить георгиевские ленты в День Победы 9 мая, об этом заявил заместить председателя гагаузского парламента Георгий Лейчу. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что в Гагаузии, в отличие от Молдавии, где георгиевская лента запрещена, власти поощряют использование этого символа. В конце апреля был принят законопроект, который разрешает носить георгиевские ленты на территории автономии.

Судьи Апелляционной палаты Комрата приостановили действие законопроекта по требованию молдавских властей. Парламент Гагаузии экстренно собрался на заседание в ночь на понедельник и принял решение разрешить использование «двух, трех и более цветных ленточек, включая черные и оранжевые цвета» во время празднования Дня Победы. Инициативу единогласно поддержали все депутаты, а решение суда будет опротестовано.

«Мы принимаем это решение всего на один день — 9 мая, мы рассчитываем, что суды признают законным и прежнюю инициативу, разрешая носить этот символ все время. Для всего общества было очевидно, что смысл законов о запрете георгиевской ленты был в разделении общества», — подчеркнул Георгий Лейчу.

Ранее парламент Молдавии одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленты, а также использование атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозит крупный штраф либо общественные работы. 19 апреля решение утвердила президент республики Майя Санду, заявив, что георгиевскую ленту пора отправить в «мусорное ведро истории».

