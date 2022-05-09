В России обнулили плату за газ для Вечного огня

Мишустин подписал постановление об обнулении платы за газ для Вечного огня

В России обнулили плату за газ и его транспортировку по газораспределительным сетям для Вечного огня на воинских захоронениях и мемориалах. Новое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщается на сайте кабмина.

Подобное решение позволит избежать таких моментов, когда огонь, зажженный в честь погибших защитников Отечества, перестает гореть из-за просрочки оплаты топлива.

В начале мая стало известно, что президент России подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечного огня и Огня памяти. В феврале он высказал эту инициативу. В апреле Госдума и Совет Федерации приняли закон, которые наделяет кабмин полномочиями по определению принципа безвозмездной поставки газа для Вечных огней.