Лионель Месси установил рекорд чемпионата Франции по числу попаданий в каркас ворот

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал автором уникального достижения. Об этом сообщается в Twitter PSSSports.

Форвард установил рекорд по количеству попаданий в каркас ворот в течение одного розыгрыша чемпионата Франции. Уточняется, что десять раз в штанги и перекладины никто в первенстве страны не попадал за последние 13 лет.

Месси в нынешнем сезоне провел 24 матча в лиге 1. 34-летний футболист забил четыре мяча и сделал 13 результативных передач.

29 апреля сообщалось, что Месси оказался худшим игроком из топ-5 лиг по реализации опасных моментов. Этот показатель у аргентинского футболиста составил 8,3 процента.