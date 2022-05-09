Россия нашла новых покупателей нефти

Вице-премьер Новак заявил о новых покупателях нефти России на фоне санкций

Объем поставок российской нефти вырос. Россия нашла новых покупателей. Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пишут «Известия».

«Безусловно, они в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сообщил Новак.

Вице-премьер добавил, что в мае добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Также он сообщил, что в России рассматривают ряд инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна поддержала решение государств G7 отказаться от нефти из России.

В апреле колумнист Bloomberg Рэйчел Морисон предположила, что Европа движется к энергетическому шоку и глубокой рецессии без российского газа.