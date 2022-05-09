Маск усомнился в понимании Рогозиным термина «нацизм»

Владелец SpaceX Илон Маск заявил, что Рогозин не совсем понимает значение слова «нацист»

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск усомнился, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин понимает значение термина «нацизм». Своим мнением он поделился в своем Twitter.

«Слово "нацист" не означает то, что, как ему кажется, оно значит», — отметил предприниматель, отвечая на недавнее обвинение Рогозина, упрекнувшего Маска в снабжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) средствами военной связи.

Ранее глава «Роскосмоса» пригрозил, что за помощь ВСУ бизнесмену придется «отвечать по-взрослому». Критикуя Маска, он сослался на показания пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, из которых следует, что наземное оборудование Starlink было доставлено в Мариуполь военными вертолетами.

О том, что на Украине открыт доступ к Starlink, глобальной системе спутниковой связи, Маск рассказал в конце февраля. Речь идет о проекте глобальной спутниковой системы связи, которая предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите.